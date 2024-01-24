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عربي و دولي

ترامب يعزز فرصه ويفوز بإنتخابات الجمهوريين في نيوهامبشير

2024-01-24 | 03:01
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ترامب يعزز فرصه ويفوز بإنتخابات الجمهوريين في نيوهامبشير
ترامب يعزز فرصه ويفوز بإنتخابات الجمهوريين في نيوهامبشير

فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشير أمام منافسته السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، حسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أميركية عديدة مساء أمس الثلاثاء.

وبهذا الفوز الذي جاء في أعقاب فوزه في ولاية أيوا يعزز ترامب فرصه في الحصول على تزكية الحزب الجمهوري للمرة الثالثة على التوالي لخوض سباق انتخابات الرئاسة.
وأقرت هيلي (52 عاما) بهزيمتها أمام ترامب، لكنها أكدت مضيّها في السباق حتى النهاية، محذرة في الوقت نفسه من أن ترشيح ترامب من قبل الحزب الجمهوري سيعني فوز الرئيس جو بايدن بولاية أخرى في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وقالت إن الديمقراطيين يعلمون أن ترامب هو الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستطيع جو بايدن أن يهزمه.
وفور صدور هذه التقديرات الإعلامية اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن أن فوز الرئيس السابق في نيوهامبشير يعني أن حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.
وقالت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريغيز في بيان إن "نتائج الليلة تؤكد أن دونالد ترامب ضمن عمليا ترشيح الحزب الجمهوري".
ولم يسبق لأي مرشح جمهوري في تاريخ الولايات المتحدة أن فاز بالانتخابات التمهيدية في أول ولايتين ولم يحصل في النهاية على ترشيح حزبه.
وفي أول تعليق له قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الديمقراطية والحريات الفردية صارت على المحك بعد فوز ترامب بالانتخابات التمهيدية في نيوهامبشير.
 
ترامب يعزز فرصه ويفوز بإنتخابات الجمهوريين في نيوهامبشير

عربي و دولي

دونالد ترامب

نيوهامبشير

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