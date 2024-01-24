تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها أسرى حــر ب.. ورئيس الدوما يتهم أوكرانيا

تحطمت، اليوم الأربعاء، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"، في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 24 الجاري من هذا العام، حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة".

وأضافت "كان على متن الطائرة 65 جنديا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 مرافقين".

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.

في السياق،

اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، يوم الأربعاء، كييف باسقاط الطائرة.

وأعلن فولودين في المجلس "قتلوا جنودهم في الجو وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية فولودين قوله أمام النواب الروس "أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية (...) بصواريخ أميركية وألمانية".