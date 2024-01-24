الدفاع الروسية تكشف تفاصيل حادثة تحطم الطائرة المنكوبة

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".

وتابع البيان: "وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقًا، كان من المقرر أن يتم هذا الحدث في فترة ما بعد الظهر عند نقطة تفتيش كولوتيلوفكا على الحدود الروسية الأوكرانية".

وأضاف البيان: "اليوم، في الساعة 11:15 صباحًا، ارتكب نظام كييف عملاً إرهابيًا أسفر عن إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية، كانت تحلق على طول طريق مطار تشكالوفسكي - بيلغورود لنقل أفراد عسكريين أوكرانيين للتبادل". ال