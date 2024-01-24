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عربي و دولي

الخارجية القطرية استنكرت تصريحات نتنياهو: تعرقل وتقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة

2024-01-24 | 15:13
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الخارجية القطرية استنكرت تصريحات نتنياهو: تعرقل وتقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة
الخارجية القطرية استنكرت تصريحات نتنياهو: تعرقل وتقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة

أعربت وزارة الخارجية القطرية اليوم، عن استنكارها الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور عبر منصة "إكس": "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية. في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".

وأضاف: "منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من مئة رهينة، انخرطت قطر في حوار مستمر مع كافة الأطراف بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد للرهائن وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة".

وتابع الأنصاري: "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن "بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

ونقلت "روسيا اليوم " عن القناة 12 العبرية ما اوردته عن تسجيل صوتي  مسرب لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى المحتجزين قائلا:" أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يمثل إشكالية أكثر من الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

وبحسب قناة "آي نيوز 24" العبرية، أعرب نتنياهو عن غضبه الشديد من الأميركيين، بعد تجديد عقدهم حول القاعدة العسكرية التي توجد لديهم في قطر"، معتقدا أن ذلك "كان من الممكن أن يبقى وسيلة ضغط لعودة المختطفين، لأن قطر لديها القدرة للضغط على حماس".
 
الخارجية القطرية استنكرت تصريحات نتنياهو: تعرقل وتقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة

عربي و دولي

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