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عربي و دولي

الخارجية الأميركية: واشنطن تأسف لهجوم إسرائيلي على مركز تدريب للأمم المتحدة

2024-01-24 | 16:17
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الخارجية الأميركية: واشنطن تأسف لهجوم إسرائيلي على مركز تدريب للأمم المتحدة
الخارجية الأميركية: واشنطن تأسف لهجوم إسرائيلي على مركز تدريب للأمم المتحدة

نقلت وكالة "رويترز" عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل إن الولايات المتحدة" قلقة" إزاء هجوم إسرائيلي على مركز تدريب للأمم المتحدة يؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة، مكررا دعوة واشنطن لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية.

وأضاف باتل في إفادة صحفية "نأسف لهجوم وقع اليوم على مركز التدريب التابع للأمم المتحدة في خان يونس" واصفا إياه بأنه "مثير للقلق على نحو لا يصدق".

وقال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إن تسعة فلسطينيين استشهدوا  وأصيب 75 آخرون عندما أصابت قذيفتا دبابة مبنى يؤوي زهاء 800 فرد في جنوب قطاع غزة.

وقال باتيل "يجب حماية المدنيين، ويجب احترام الطبيعة المحمية لمنشآت الأمم المتحدة، ويجب حماية العاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي يحتاج إليها المدنيون".
الخارجية الأميركية: واشنطن تأسف لهجوم إسرائيلي على مركز تدريب للأمم المتحدة

عربي و دولي

الخارجية الاميركية

واشنطن

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