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عربي و دولي

محادثات مرتقبة لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق

2024-01-24 | 16:21
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محادثات مرتقبة لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق
محادثات مرتقبة لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق

أوردت وكالة "رويترز"، أن محادثات مرتقبة ستُعقَد وتهدف إلى إنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق.

وأوضحت أن "الولايات المتحدة والعراق في صدد بدء محادثات في شأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.

ولفتت المصادر إلى أن المحادثات ستدرس سبل إحلال العلاقات الثنائية بدلاً من الوجود العسكري، مشيرةً إلى أنه تلك خطوة في عملية توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقالت إن واشنطن أسقطت بهذه الخطوة شروطاً مسبقة بأن توقف فصائل عراقية مسلحة الهجمات عليها أولاً، معربةً عن استعدادها لبدء المحادثات إلى الحكومة العراقية، وذلك في رسالة سلَّمتها السفيرة الأمريكية بالعراق، آلينا رومانوسكي، لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس.

وذكرت الوزارة أنها تسلَّمت رسالة مهمة، مؤكدةً أن رئيس الوزراء سيدرسها بعناية.

ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات عدة أشهر إن لم يكن أكثر، غير أن نتيجتها ليست واضحة، كما أن انسحاب القوات الأمريكية ليس وشيكاً.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق لتقديم المشورة والمساعدة لقواته لمنع ظهور «داعش» مجدداً، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من البلاد عام 2014 قبل أن يهزمه الجيش العراقي.
محادثات مرتقبة لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق

عربي و دولي

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