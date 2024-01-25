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عربي و دولي

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في اليوم الـ 111 للعدوان على غزة

2024-01-25 | 02:55
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الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في اليوم الـ 111 للعدوان على غزة
الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في اليوم الـ 111 للعدوان على غزة

​يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ11 على التوالي مرتكباً المجازر بحق المدنيين في مختلف المناطق بالقطاع .

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ11 على التوالي حيث يستمر بارتكاب المجازر بحق المدنيين في مختلف المناطق بالقطاع .

فقد ارتكبت قوات الاحتلال 24 مجزرة راح ضحيتها 210 شهداء و 386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان إلى 25700 شهيد و63740 اصابة منذ السابع من تشرين الاول  الماضي، وفق ما اشارت وكالة "معا" الفلسطينية .

وقصفت طائرات الاحتلال منازل عدة تقع على السور الشرقي لمشفى ناصر الطبي بخان يونس حيث قال أشرف القدرة المتحدث بإسم الصحة بغزة ان الاحتلال  يعزل مجمع ناصر الطبيالذي يحتاج بشكل عاجل للامدادات الطبية والغذائية والوقود.

واكد القدرة ان نحو 400 مريض غسيل كلى لا يستطعون الوصول للخدمة في مجمع ناصر الطبي وان مئات الاصابات والمرضى وحالات الولادة امام مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول لمجمع ناصر الطبي.

كما حاصر جيش الاحتلال طواقم الهلال داخل مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خانيونس وفرض منع تجول في محيط المبنى والمشفى .

وكان جيش الإحتلال كثَّف قصفَه في الساعات الماضية على خان يونس واستهدفَ مجمع ناصر الطبي ومركزا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يؤوي آلاف النازحين، ما أسفرَ عن سقوط أكثر من 50 شهيدا.

وترافق ذلك مع تحذير للصليبِ الأحمر من إغلاقٍ كامل للقطاع الصحي في غزة وتحذير منظمة الصحة العالمية من عواقبَ وخيمة، مؤكدة أن وضع المستشفيات في خان يونس كارثي.

وقال مدير شؤون وكالة غوث وتشكيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إن الوضع في خان يونس يعكس الفشل المستمر في احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن الهجمات المستمرة على المواقع المدنية في خان يونس "غير مقبولة إطلاقا ويجب أن تتوقف فورا".

الى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال عمارة أبو سمك غرب خانيونس واعتقلت جميع الرجال واقتادت النساء والأطفال إلى جمعية الهلال الأحمر، وسط تاكيد بوجود عدد كبير من الشهداء في المنطقة، فيما قصفت قوات الاحتلال محيط مدرسة تأوي نازحين في الحي الإماراتي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارات على عدد من المنازل في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، وانتشلت طواقم الإسعاف اربعة شهداء وعدد من الإصابات فيما لا تزال عمليات البحث جارية حتى اللحظة.

وأغارت طائرات الاحتلال لى منزل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة اضافة إلى سلسلة غارات على حي تل الهوا بغزة.

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في اليوم الـ 111 للعدوان على غزة

عربي و دولي

غزة

الاحتلال

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