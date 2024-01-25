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عربي و دولي

نتنياهو يستبق قرار محكمة العدل الدولية ويبحث السيناريوهات بوزارة الحـر ب

2024-01-25 | 06:07
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نتنياهو يستبق قرار محكمة العدل الدولية ويبحث السيناريوهات بوزارة الحـر ب
نتنياهو يستبق قرار محكمة العدل الدولية ويبحث السيناريوهات بوزارة الحـر ب

يعقد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو جلسة مع وزراء ومستشارين، لبحث سيناريوهات القرار المرتقب غدا الجمعة عن محكمة العدل الدولية بشأن دعوى اتهام "إسرائيل" بجرائم إبادة جماعية في غزة والمقدمة من جنوب أفريقيا.

وقالت إذاعة جيش الإحتلال إن الجلسة المرتقبة عصر اليوم الخميس في مقر وزارة الحرب بتل أبيب ستتناول السيناريوهات المحتملة تمهيدا لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما فيها إمكانية أن تأمر "إسرائيل" بوقف الحرب.
وأضافت الإذاعة أن "وزير العدل الإسرائيلي" ياريف ليفين ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا سيشاركون في جلسة اليوم.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إنها ستصدر غدا الجمعة قرارها بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل" عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.
وأضافت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً.
نتنياهو يستبق قرار محكمة العدل الدولية ويبحث السيناريوهات بوزارة الحـر ب

عربي و دولي

محكمة العدل الدولية

بنيامين نتنياهو

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