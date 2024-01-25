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عربي و دولي

أعداد مصابي مجزرة دوار الكويت ترتفع بسرعة

2024-01-25 | 06:31
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أعداد مصابي مجزرة دوار الكويت ترتفع بسرعة
أعداد مصابي مجزرة دوار الكويت ترتفع بسرعة


أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء في مجزرة دوار الكويت بمدينة غزة مرشح للزيادة بعد وصول عشرات الإصابات الخطيرة لمجمع الشفاء الطبي شمال القطاع.

وأوضح مراسل قناة "الجزيرة" أن عدد الإصابات التي وصلت إلى مجمع الشفاء إرتفع إلى 180 مصاباً، مشيراً إلى أن عدداً آخراً من المصابين وصل إلى المستشفى الأهلي المعمداني، وماتزال الحصيلة الأخيرة للشهداء والمصابين غير معروفة.
وأكد المراسل عينه أن معظم الإصابات التي تصل إلى المستشفيين يتم نقلها على عربات تجرها الحيوانات، لعدم قدرة طواقم الإسعاف على الوصول إلى المنطقة. 
وكانت قناة "الجزيرة" قد أفادت في وقت سابق بإستشهاد 20 فلسطينياً وإصابة 150 آخرين في قصف إسرائيلي على مواطنين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية بدوار الكويت شرق حي الزيتون في مدينة غزة.
أعداد مصابي مجزرة دوار الكويت ترتفع بسرعة

عربي و دولي

دوار الكويت

غزة

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