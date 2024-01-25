العراق يعلن عن إتفاق الخفض التدريجي لمستشاري التحالف الدولي
قالت الخارجية العراقية إنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة جدول زمني يحدد مدة وجود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق، مشيرة إلى أن الاتفاق يشمل بدء الخفض التدريجي لمستشاري التحالف.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن العراق ملتزم بسلامة مستشاري التحالف الدولي خلال فترة المفاوضات الخاصة بانسحابهم من البلاد.
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان اجتماعات مجموعات العمل الخاصة باللجنة العسكرية العليا.
وأضاف أوستن أن اللجنة العسكرية العليا ستمكن البلدين من الانتقال لعلاقة أمنية مستدامة بينهما.