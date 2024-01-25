العراق يعلن عن إتفاق الخفض التدريجي لمستشاري التحالف الدولي

قالت الخارجية العراقية إنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة جدول زمني يحدد مدة وجود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق، مشيرة إلى أن الاتفاق يشمل بدء الخفض التدريجي لمستشاري التحالف.