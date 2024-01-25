الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
13
o
البقاع
8
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
15:40
"بوينغ 757" تفقد عجلتها أثناء الإقلاع .. اليكم ما حصل!
11:49
قتيل بسبب إشتراك الكهرباء في الضاحية الجنوبية .. التفاصيل على الرابط:
06:30
بالفيديو - "نافورة" ضخمة على اوتوستراد ضبية وغرفة التحكم المروري تحذر السائقين
03:39
شاب ينجو من الموت بأعجوبة ... رصاصة استقرت في رأسه 4 ايام من دون علمه!
03:19
علكة من العصر الحجري تكشف ألغازاً لا تصدق!
عربي و دولي
أبو عبيدة: مجاهدونا وجهوا الأسبوع الماضي رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان
2024-01-25 | 13:07
A-
A+
أبو عبيدة: مجاهدونا وجهوا الأسبوع الماضي رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان
مقالات ذات صلة
أبو عبيدة: مجاهدونا دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا
أبو عبيدة: مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية
أبو عبيدة: مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية
أبو عبيدة: مجاهدونا وجهوا الأسبوع الماضي رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان
عربي و دولي
عبيدة:
مجاهدونا
وجهوا
الأسبوع
الماضي
رشقات
صاروخية
بمديات
مختلفة
الكيان
العودة الى الأعلى
الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في اليوم الـ 111 للعدوان على غزة
محادثات مرتقبة لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:23
مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: قواتنا في أربيل شمال العراق تعرضت لهجوم بمسيرة لم يسفر عن إصابات أو أضرار
16:23
مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: قواتنا في أربيل شمال العراق تعرضت لهجوم بمسيرة لم يسفر عن إصابات أو أضرار
15:32
وسائل إعلام العدو: "كابينت الحرب" يناقش اقتراح حماس لصفقة التبادل
15:32
وسائل إعلام العدو: "كابينت الحرب" يناقش اقتراح حماس لصفقة التبادل
14:52
البنتاغون: نحقق بتقارير حول إسقاط طائرة روسيا التي تحمل أسرى أوكرانيين بسلاح أميركي الصنع
14:52
البنتاغون: نحقق بتقارير حول إسقاط طائرة روسيا التي تحمل أسرى أوكرانيين بسلاح أميركي الصنع
يحدث الآن
عربي و دولي
16:23
مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: قواتنا في أربيل شمال العراق تعرضت لهجوم بمسيرة لم يسفر عن إصابات أو أضرار
محليات
15:48
المشهد السياسي | المبعوث القطري جاسم آل ثاني أبو فهد التقى الثنائي الشيعي ويستكمل حراكه
منوعات
15:40
"بوينغ 757" تفقد عجلتها أثناء الإقلاع .. اليكم ما حصل!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-01-24
نضال السبع: كلمة السر الرئاسية تكمن في الـ1701... ونصيحة خارجية وصلت لـ جنبلاط
2023-10-21
أشرف زكي يتوجه الى معبر رفح و ياسمين صبري و نضال الشافعي و غيرهم يدعمون مليونية "دعم فلسطين"
2023-07-31
جورجينا رودريغيز تنشر فيديو يستقطب ملايين الاعجابات
2023-08-22
نجوى كرم تتعرض لموقف محرج قبل حفلها في جرش وهكذا تصرفت
2023-09-27
دورية للعدو أطلقت قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني في منطقة بسطرة-الجنوب و الجيش بيرد
2024-01-19
أ.ف.ب : اتصالات مشبوهة تسبق ضربات "إسرائيلية" على جنوب لبنان
بالفيديو
بالفيديو
15:30
رسالة محمد بيضون للنجاح المرونة هي أساس بالحياة
15:21
محمد بيضون الشغف أنو كون رقم 1.. وشو خبرية أول قسط للجامعة
14:54
الرئيس نجيب ميقاتي طلع من الجلسة مرتاح و مبسوط
14:51
بالنظام يا دولة الرئيس
13:10
مقدمة النشرة 25-01-2024
13:09
النشرة الجوية 25-01-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:16
"إسرائيل" تتوعد الحزب "بضـ ـربة قوية"
محليات
10:16
"إسرائيل" تتوعد الحزب "بضـ ـربة قوية"
عربي و دولي
06:31
أعداد مصابي مجزرة دوار الكويت ترتفع بسرعة
عربي و دولي
06:31
أعداد مصابي مجزرة دوار الكويت ترتفع بسرعة
محليات
11:49
قتيل بسبب إشتراك الكهرباء في الضاحية الجنوبية .. التفاصيل على الرابط:
محليات
11:49
قتيل بسبب إشتراك الكهرباء في الضاحية الجنوبية .. التفاصيل على الرابط:
محليات
04:42
بالفيديو - آلان عون للحريري من مجلس النواب : اشتقنالك
محليات
04:42
بالفيديو - آلان عون للحريري من مجلس النواب : اشتقنالك
محليات
06:30
بالفيديو - "نافورة" ضخمة على اوتوستراد ضبية وغرفة التحكم المروري تحذر السائقين
محليات
06:30
بالفيديو - "نافورة" ضخمة على اوتوستراد ضبية وغرفة التحكم المروري تحذر السائقين
محليات
10:51
قائد الجيش يستقبل الفنان وائل كفوري في اليرزة
محليات
10:51
قائد الجيش يستقبل الفنان وائل كفوري في اليرزة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024