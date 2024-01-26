بالفيديو - ترامب : قتـ لنا الملايين ولم نربح إلا المـ وت في الشرق الأوسط

قال الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب خلال لقاء مؤيديه في ولاية نيوهامبشير: "لقد أنفقنا 9 تريليون دولار وقتلنا الملايين من الناس، لم نربح إلا الموت في الشرق الأوسط".