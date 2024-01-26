بالفيديو - ترامب : قتـ لنا الملايين ولم نربح إلا المـ وت في الشرق الأوسط

#ترامب خلال لقاء مؤيديه في ولاية نيوهامبشير: لقد أنفقنا 9 تريليون دولار وقتلنا الملايين من الناس، لم نربح إلا الموت في الشرق الأوسط#سوشال_سكاي pic.twitter.com/Cp3tNxodx3
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 26, 2024
#ترامب خلال لقاء مؤيديه في ولاية نيوهامبشير: لقد أنفقنا 9 تريليون دولار وقتلنا الملايين من الناس، لم نربح إلا الموت في الشرق الأوسط#سوشال_سكاي pic.twitter.com/Cp3tNxodx3
أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت، في حكمها الصادر اليوم الجمعة، الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.