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عربي و دولي

تزامناً مع تحركات دبلوماسية.. تسريبات عن قرب صفقة تبادل

2024-01-26 | 04:01
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تزامناً مع تحركات دبلوماسية.. تسريبات عن قرب صفقة تبادل
تزامناً مع تحركات دبلوماسية.. تسريبات عن قرب صفقة تبادل

في الوقت الذي تؤكد فيه حركة حماس رفضها مناقشة أي صفقة مع "إسرائيل" دون وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويصر رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو على المضي في الحرب حتى القضاء على حماس، تتوالى الأنباء عن تحركات سياسية وتسريبات تشير إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الجانبين.

فقد ذكر مراسل قناة "الجزيرة" إن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت أكدا أن إعادة المحتجزين في قطاع غزة أولوية قصوى، وذلك خلال لقاء مع عائلات الأسرى.
تأتي تصريحات الوزيرين اللذين انضما إلى حكومة نتنياهو بعد العدوان على غزة في وقت تزداد فيه جهود الوساطة لإتمام صفقة بين حركة حماس وحكومة نتنياهو.
وقد نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مطلع أن حماس و"إسرائيل" توصلتا إلى تفاهمات حول معظم بنود اتفاق صفقة تبادل أسرى، والقضية العالقة هي وقف إطلاق النار في نهاية التهدئة أو لا، حيث ستستمر لـ35 يوما، وستشمل الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين.
وأوردت "القناة الـ12 الإسرائيلية" شروط حماس لصفقة تبادل أسرى جديدة:
- 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي.
- انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة.
- تهدئة ما بين 10-14 يوما قبل الإفراج عن أي أسير إسرائيلي.
- تهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس "الموساد" ديفيد برنيع ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل خلال الأيام المقبلة في أوروبا لبحث الجهود المبذولة للحصول على اتفاق لإطلاق سراح المختطفين.
ومن المتوقع أن تعتمد مباحثات بيرنز في أوروبا على محادثاته الهاتفية مع نظرائه، بالإضافة إلى عمل كبير مسؤولي البيت الأبيض في الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي أجرى هذا الأسبوع لقاءات ذات صلة في العاصمة القطرية الدوحة والقاهرة.
يشير إرسال بيرنز من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن للمساعدة في التوصل لاتفاق، وفق ما نقلته قناة "كان" إلى الضغط الأميركي لإتمام صفقة للأسرى، ووقف إطلاق نار في غزة، مرتبط بالتحديد بما يحدث عند الحدود اللبنانية.
ووفقا للقناة، "ففي الإدارة الأميركية يقدرون أنه فقط وقف إطلاق نار في قطاع غزة يمكن أن يؤدي إلى حل دبلوماسي في الشمال".
حيث تصرح الولايات المتحدة على عدم وقوع حرب مع حزب الله، خصوصا أن الحزب دأب على القول إن التوتر في جنوب لبنان مرده العدوان الإسرائيلي على غزة.
تزامناً مع تحركات دبلوماسية.. تسريبات عن قرب صفقة تبادل

عربي و دولي

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