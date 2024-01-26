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عربي و دولي

بالفيديو - إستخراج شظية بوزن كيلوغرام من كتف مصاب في القطاع

2024-01-26 | 04:30
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بالفيديو - إستخراج شظية بوزن كيلوغرام من كتف مصاب في القطاع
بالفيديو - إستخراج شظية بوزن كيلوغرام من كتف مصاب في القطاع

تمكن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة من إخراج شظية بوزن كيلوغرام واحد من كتف رجل فلسطيني بعمر 60 عاماً.

وقال الطبيب الفلسطيني جمال عياد إن الطاقم الطبي في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس حدثنا عن مصاب كان يشكو من جرح عميق في أعلى الظهر مع إشتباه بوجود جسم غريب داخل جسده.
وبعد عمل الفحوص والأشعة اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لإستخراج الجسم الغريب.
 
وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر الفلسطيني حجم الشظية الكبير، التي أصيب بها المسن الفلسطيني في قصف لقوات الإحتلال الإسرائيلي.
وتكللت العملية التي قام بها الطاقم الطبي في المستشفى بالنجاح، رغم شح الإمكانيات الطبية المتوفرة، وإستمرار حصار الإحتلال وإستهدافه لمحيط المستشفى.
بالفيديو - إستخراج شظية بوزن كيلوغرام من كتف مصاب في القطاع

عربي و دولي

الهلال الأحمر الفلسطيني

غزة

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