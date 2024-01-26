قبل ساعات من بدء جلسة العدل الدولية.. "العال" الإسرائيلية تعلق رحلاتها إلى جنوب أفريقيا



أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال"، الجمعة، تعليق رحلاتها إلى جنوب أفريقيا في أعقاب القضية التي رفعتها بريتوريا بمحكمة العدل الدولية، مطالبة بفرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل" التي تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب عدوانها العسكري على قطاع غزة.

وقالت "العال" إنها ستعلق مسار الرحلات إلى جوهانسبرغ في نهاية آذار، وعزت ذلك إلى الوضع الأمني الحالي والانخفاض الحاد في الطلب بعد اتهام جنوب أفريقيا لـ "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية.

وأضافت الشركة الإسرائيلية، التي تسير ما يصل إلى رحلتين أسبوعيا بدون توقف إلى جوهانسبرغ، إنها ستغير الطائرات عريضة البدن التي تستخدمها في ذلك المسار للتوسع بالوجهات الحالية بينما تبحث عن مسارات جديدة.

ويأتي هذا قبل ساعات من بدء جلسة في محكمة العدل الدولية لإصدار قرار أولي في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ويعتقد معظم الخبراء القانونيين أن المحكمة ستصدر حكماً وتقبل طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية.