بعد هجوم على حقل غاز.. إنقطاع واسع للكهرباء في كردستان العراق

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الطائرة المسيرة التي قصفت حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق ليلا.وقالت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة التي تشغل الحقل إن الهجوم ألحق أضراراً بخزان للغاز المسال لكنه لم يتسبب في إصابات بشرية.وقالت دانة غاز إن الإنتاج توقف مؤقتا حتى تم إخماد الحريق ويتوقع استئناف العمل قريبا.وقالت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان إن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاوات.وأدانت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي الهجوم قائلة إنه "يعرض ملايين لانقطاع الكهرباء في فصل الشتاء".وقالت مصادر محلية إن الكهرباء انقطعت تماما في المنطقة منذ الهجوم.