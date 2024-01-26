محكمة العدل الدولية: الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة

أوساط حكومية لـ الجديد: الاتصالات الحكومية مع المسؤولين الدوليين قد تكثفت لضبط الوضع في الجنوب وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية

أوساط حكومية لـ الجديد: الاتصالات الحكومية مع المسؤولين الدوليين قد تكثفت لضبط الوضع في الجنوب وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية

أوساط حكومية لـ الجديد: الاتصالات الحكومية مع المسؤولين الدوليين قد تكثفت لضبط الوضع في الجنوب وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية

مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الشائعات المُغرضة حول الاجتماع تهدف إلى تصوير خلاف غير حقيقي بين أصدقاء لبنان ومن يروّج لها يسعى لعرقلة التقدم نحو إنتخاب رئيس