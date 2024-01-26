محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن ترفع تقريراً للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة

قال مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" الإخباري إن الرئيس بايدن ضغط الأسبوع الماضي على رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددًا على أنه لن يشارك فيها لمدة عام من الحرب.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أنها "ستعلّق موقتًا" التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على خلفية اتهام السلطات الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 تشرين الأول.