"لا وقف للقتـ ـال".. محكمة العدل الدولية تأمر "إسرائيل" بإتخاذ هذه الإجراءات

أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت، في حكمها الصادر اليوم الجمعة، الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.