جنوب إفريقيا: قرار محكمة العدل نصر حاسم.. ونتنياهو يأمر حكومته بعدم التعليق

وأمرت محكمة العدل الدولية، "إسرائيل"، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.وقالت حكومة جنوب أفريقيا: "اليوم يشكل انتصارا حاسما لحكم القانون الدولي ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".وقالت المحكمة "على إسرائيل.. أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا بإستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.في السياق، أكدت "هيئة البث الإسرائيلي" أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم التعقيب على قرار محكمة العدل الدولية".فيما رد نتنياهو على القرار قائلاً إن "إسرائيل تخوض حربا عادلة لا مثيل لها"، وإن "التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع"، وفق تعبيره.وأضاف أن "استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يعد وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل"، بحسب وصفه.وقال إن "إسرائيل ستستمر بتسهيل المساعدات الإنسانية وبذل قصارى جهدها لإبعاد المدنيين عن الأذى".وشدد على أن "إسرائيل ستواصل الحرب حتى النصر التام وإعادة جميع المحتجزين، حتى لا تصبح غزة مستقبلاً مصدر تهديد لإسرائيل".