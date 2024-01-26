حماس تشيد بقرار محكمة العدل.. وبن غفير: "معادية للسامية"

إعتبرت حركة حماس، الجمعة، أن قرار محكمة العدل الدولية في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" وتتهمها فيها بارتكاب إبادة في قطاع غزة، تطور مهم يسهم في عزل "إسرائيل" وفضح جرائمها في قطاع غزة.

وقال سامي أبوزهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل "إسرائيل" وفضح جرائمها في غزة.

وأضاف أبوزهري: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".

من جهته، انتقد وزير "الأمن القومي الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، محكمة العدل لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد "إسرائيل"، واصفا الهيئة الدولية بـ"معادية للسامية".

وقال بن غفير: "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل: هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي".

وأضاف: "لقد كانوا صامتين خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام".

