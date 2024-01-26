فيديو يوّثق أول تعليق من نتنياهو على قرار "العدل الدولية"

وقال نتنياهو، في بيان مصور نشره عبر منصة "إكس"، إن "التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، وفي والوقت ذاته فإن التزامنا المقدس بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا لا يتزعزع، فإسرائيل مثل أي دولة أخرى، لديها حق أصيل في الدفاع عن نفسها".

في حين وصف نتنياهو قرار المحكمة ضد بلاده بأنه "محاولة دنيئة لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها، كما أنه تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية"، مؤكدا رفضه لتلك المحاولة.

ويرى نتنياهو أن "تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل، ليست كاذبة فحسب، بل إنها كذبة شنيعة، فيجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها"، بحسب قوله.

واختتم نتنياهو بالتأكيد على أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس"، واصفا الحركة الفلسطينية بأنها "منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية"، كما تعهد باستمرار تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهده لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم "حماس" المدنيين كدروع بشرية، بحسب قوله.