واشنطن تعلّق تمويل الأونروا... لهذا السبب

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم.. الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين".

وتحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف "تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة"، بحسب ميلر.

كما كان في وقت سابق من اليوم، الجمعة، قد أعلنت الأونروا طرد "عدة" موظفين لديها وفتح تحقيق على خلفية الاتهامات الإسرائيلية.