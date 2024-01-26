الحوثيون: استهدفنا ناقلة النفط البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.
أفادت وسائل إعلام دولية، الجمعة، "أن العاصمة الفرنسية باريس، ستستضيف اجتماعا بشأن غزة الأيام المقبلة بمشاركة الاستخبارات الأميركية ومصر وإسرائيل وقطر".
أفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لا ترى علامات إبادة جماعية في عمليات القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم أنها تعتبر عدد الضحايا بين السكان الفلسطينيين مفرطا.