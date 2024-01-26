الحوثيون: استهدفنا ناقلة النفط البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن

أفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لا ترى علامات إبادة جماعية في عمليات القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم أنها تعتبر عدد الضحايا بين السكان الفلسطينيين مفرطا.



