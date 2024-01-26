بوتين يتهم كييف: كانت تعلم بوجود أسرى أوكرانيين على الطائرة المحطمة
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف، الجمعة، بإسقاط طائرة عسكرية روسية من طراز "آي إل-76" هذا الأسبوع، معتبرًا أن أوكرانيا كانت على دراية بأنها تقلّ أسرى حرب.
وقال بوتين "كانت إدارة الاستخبارات الرئيسية في الجيش الأوكراني تعلم أننا سننقل 65 جنديًا إلى هناك، ربما فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو دون تفكير، لكنهم فعلوه".
وتحطمت الطائرة في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا الأربعاء، وقالت موسكو في حينها إن 65 أسير حرب أوكرانيا لقوا حتفهم، إذ كانوا على متنها تمهيداً لعملية تبادل في ذلك اليوم.