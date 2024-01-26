وأشار كيربي، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: "لا نرى أي علامات على أن جنود الجيش الإسرائيلي يستيقظون كل يوم ويضعون أحذيتهم على الأرض، قائلين إن كل ما يفعلونه يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني. إنهم يسعون إلى تدمير التهديد الذي تشكله حماس".

كما أضاف كيربي: "هذا لا يعني أننا نبرر فقدان حياة بريئة واحدة على الأقل، والعدد المقبول من الضحايا المدنيين هو صفر، لكننا لم نر أي شيء يؤكد اتهامات جيش الدفاع الإسرائيلي بنوايا أو أعمال إبادة جماعية". وفق تعبيره.