الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

السيسي وبايدن يبحثان جهود وقف إطلاق نار إنساني في غزة

2024-01-26 | 15:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السيسي وبايدن يبحثان جهود وقف إطلاق نار إنساني في غزة
السيسي وبايدن يبحثان جهود وقف إطلاق نار إنساني في غزة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال بين الرئيسين "تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين".

وأضاف البيان "تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في قطاع غزة، حيث ناقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة".

كما تابع: "حرص السيد الرئيس على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية، وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها، مشددا على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم، ومؤكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف". 

السيسي وبايدن يبحثان جهود وقف إطلاق نار إنساني في غزة

عربي و دولي

السيسي

جو بايدن

غزة

أمريكا

مصر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تزامناً مع تحركات دبلوماسية.. تسريبات عن قرب صفقة تبادل
بالفيديو - ترامب : قتـ لنا الملايين ولم نربح إلا المـ وت في الشرق الأوسط

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بطلب جزائري ...إجتماع طارئ لمجلس الامن الأربعاء بعد قرار محكمة العدل الدولية
02:08

بطلب جزائري ...إجتماع طارئ لمجلس الامن الأربعاء بعد قرار محكمة العدل الدولية

يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل جلسة للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا فيه امس كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

02:08

بطلب جزائري ...إجتماع طارئ لمجلس الامن الأربعاء بعد قرار محكمة العدل الدولية

يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل جلسة للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا فيه امس كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

غارات أميركية وبريطانية على الحديدة باليمن
02:01

غارات أميركية وبريطانية على الحديدة باليمن

افادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اليوم طائرات أميركية وبريطانية شنت غارات على منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.

02:01

غارات أميركية وبريطانية على الحديدة باليمن

افادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اليوم طائرات أميركية وبريطانية شنت غارات على منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.

لبحث صفقة في القطاع... إجتماع هام في باريس
15:19

لبحث صفقة في القطاع... إجتماع هام في باريس

أفادت وسائل إعلام دولية، الجمعة، "أن العاصمة الفرنسية باريس، ستستضيف اجتماعا بشأن غزة الأيام المقبلة بمشاركة الاستخبارات الأميركية ومصر وإسرائيل وقطر".

15:19

لبحث صفقة في القطاع... إجتماع هام في باريس

أفادت وسائل إعلام دولية، الجمعة، "أن العاصمة الفرنسية باريس، ستستضيف اجتماعا بشأن غزة الأيام المقبلة بمشاركة الاستخبارات الأميركية ومصر وإسرائيل وقطر".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024