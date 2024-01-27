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عربي و دولي

بطلب جزائري ...إجتماع طارئ لمجلس الامن الأربعاء بعد قرار محكمة العدل الدولية

2024-01-27 | 02:08
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بطلب جزائري ...إجتماع طارئ لمجلس الامن الأربعاء بعد قرار محكمة العدل الدولية
بطلب جزائري ...إجتماع طارئ لمجلس الامن الأربعاء بعد قرار محكمة العدل الدولية

يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل جلسة للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا فيه امس كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16,00 ت غ بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، إنه بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قدمت البعثة الدائمة للجزائرة بالأمم المتحدة، طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، بهدف "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل.

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع الشهر الحالي تشغل الجزائر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت كيان الاحتلال أمس باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، من دون أن يتضمن نص القرار دعوة صريحة لـ"وقف إطلاق النار".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحافي أن غوتيريش يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.

بطلب جزائري ...إجتماع طارئ لمجلس الامن الأربعاء بعد قرار محكمة العدل الدولية

عربي و دولي

مجلس الامن

محكمة العدل الدولية

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