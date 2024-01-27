كندا وأستراليا تعلنان وقف تمويل الأونروا بعد اتهام موظفين في المنظمة بالمشاركة في ٧ أوكتوبر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة" الذي يكرره باستمرار".
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران وباكستان بلدان شقيقان لديهما مشتركات دينية وثقافية وحضارية متجذرة ولا يمكن أن تنقطع.
رحبت خارجية العدو الإسرائيلي بقرار الولايات المتحدة وكندا وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على خلفية اتهام إسرائيل لبعض موظفي الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول.