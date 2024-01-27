فنلندا تعلّق مساعداتها للأونروا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة" الذي يكرره باستمرار".



