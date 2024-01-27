أنصار الله تُقدم مُقترحًا لأمريكا لوقف الضربات على السفن

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، في كلمته خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، للتنديد بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة: "نقول للأمريكي إن كل ما حشدته وكل المعارك، التي أشرفت عليها والطائرات والصواريخ التي قصفت بها بلدنا لم تثنينا على الإطلاق عن مواجهتك بشكل مستمر".

وأضاف الحوثي: "إذا أرادت أمريكا الحفاظ على هيبتها وسفنها، فإن المعادلة بسيطة، وهي إدخال الماء والدواء والغذاء لأبناء غزة وفك الحصار عنهم وإيقاف العدوان عليهم".