إتصال بين عبداللهيان ونظيره القطري... ماذا دار بينهما؟

أعلنت وزارة الخارجية ال​قطر​ية، أنّ "وزير الخارجيّة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره ال​إيران​ي ​حسين أمير عبداللهيان​، جرى خلاله استعراض علاقات التّعاون بين البلدين، وآخر تطوّرات الحرب في ​قطاع غزة​، وتداعياتها على المنطقة وسبل خفض التّصعيد".



