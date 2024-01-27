إتصال بين عبداللهيان ونظيره القطري... ماذا دار بينهما؟
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنّ "وزير الخارجيّة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جرى خلاله استعراض علاقات التّعاون بين البلدين، وآخر تطوّرات الحرب في قطاع غزة، وتداعياتها على المنطقة وسبل خفض التّصعيد".
وأكّد بن عبدالرحمن "التزام دولة قطر بجهودها في الوساطة وتيسير المفاوضات بين إيران والدول الغربيّة، بما في ذلك الاستمرار في تنفيذ الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، الّذي تمّ بوساطة قطريّة".