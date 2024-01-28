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عربي و دولي

"طفلا الخيمة" في القطاع... واقعية وإن كانت بالذكاء الاصطناعي

2024-01-28 | 02:58
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&quot;طفلا الخيمة&quot; في القطاع... واقعية وإن كانت بالذكاء الاصطناعي
"طفلا الخيمة" في القطاع... واقعية وإن كانت بالذكاء الاصطناعي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تظهر طفلين نائمين داخل خيمة مغمورة بالماء والوحل في غزة.

وبعد التدقيق في الصورة، تبيّن أنها مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تعكس الواقع المرير الذي يعيشه الأطفال في غزة، حيث يواجهون استمرار العدوان الإسرائيلي وظروف الطقس القاسية دون توفر الاحتياجات الأساسية.

في حين أكد المصور الصحفي الغزي محمد المصري، الذي نشر الصورة، لوسائل إعلام أنها من الذكاء الإصطناعي لكنها مستوحاة من واقع الأطفال داخل خيام النازحين في دير البلح، التي اجتاحتها الأمطار بفعل المنخفض الجوي
"طفلا الخيمة" في القطاع... واقعية وإن كانت بالذكاء الاصطناعي

عربي و دولي

الذكاء الإصطناعي

خيم غزة

أطفال غزة

غزة

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