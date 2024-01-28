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وزير الخارجية السعودي: المطلوب إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي
2024-01-28 | 07:10
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وزير الخارجية السعودي: المطلوب إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي
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