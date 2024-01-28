"الجزيرة": الهيئة العامة للكنيست تصوت غدا على مقترح لحجب الثقة عن الحكومة قدمه زعيم المعارضة

مراسلة الجديد: مغادرة كل من النواب سيزار أبي خليل وسامر التوم وشربل مارون وإدغار طرابسي من قاعة الهيئة العامة بعد أن رفض الرئيس بري ضم إقتراح قانون الموازنة المقدم من التيار الوطني الحر الى جدول أعمال الجلسة معللاً رفضه بأنه غير دستوري وغير قانوني