إيران تنفي صلتها بهجوم ادى الى مقتل جنود أميركيين في الأردن

ونقلت الوكالة عن المتحدّث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إنّ "هذه الاتّهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبًا منه على بيان لوزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كامرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد" في المنطقة.

وأضاف كنعاني أنّ هذه الاتّهامات "تُظهر أيضًا تأثّرها بأطراف ثالثة، بما في ذلك النظام الصهيوني قاتل الأطفال".