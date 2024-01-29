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عربي و دولي

إيران تنفي صلتها بهجوم ادى الى مقتل جنود أميركيين في الأردن

2024-01-29 | 01:06
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إيران تنفي صلتها بهجوم ادى الى مقتل جنود أميركيين في الأردن
إيران تنفي صلتها بهجوم ادى الى مقتل جنود أميركيين في الأردن

نفت إيران ضلوعها في هجوم بمُسيّرة ادى الى مقتل ثلاثة جنود أميركيّين في الأردن وأسفر عن إصابة 34 آخرين على الأقلّ، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجيّة الإيرانيّة نقلته وكالة الأنباء الرسميّة "إرنا".

ونقلت الوكالة عن المتحدّث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إنّ "هذه الاتّهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبًا منه على بيان لوزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كامرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد" في المنطقة.

وأضاف كنعاني أنّ هذه الاتّهامات "تُظهر أيضًا تأثّرها بأطراف ثالثة، بما في ذلك النظام الصهيوني قاتل الأطفال".

إيران تنفي صلتها بهجوم ادى الى مقتل جنود أميركيين في الأردن

عربي و دولي

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