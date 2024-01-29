إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لحساب الموساد

وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" أنّ المتّهمين الأربعة أوقِفوا في 23 تمّوز الماضي فيما كانوا يعدون لعملية ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، المدينة الكبيرة في وسط إيران، لحساب الموساد.

وتابعت الوكالة أن وزارة الاستخبارات أعلنت عندها "رصد شبكة عملاء لمنظمة التجسس الصهيونية أوقف عناصرها"، وحكم عليهم بالإعدام في أيلول الماضي.

وذكرت الوكالة أن الموساد جند الأربعة "قبل حوالى عام ونصف من العملية" وأرسلوا بعدها إلى دول إفريقية للخضوع "لدورات تدريب في مراكز عسكرية في هذه الدول"، مشيرة إلى أن ضباطا من الموساد كانوا حاضرين خلال تلك الدورات.

وكانت ايران أعلنت في آب الماضي إحباط مخطط "متشعب جدا" دبره الموساد بهدف "تخريب" برنامجها للصواريخ البالستية. وقبل ذلك اتهمت طهران الكيان الإسرائيلي في شباط بتحمل مسؤولية هجوم بمسيرات على موقع عسكري في أصفهان.