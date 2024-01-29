الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لحساب الموساد

2024-01-29 | 01:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لحساب الموساد
إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لحساب الموساد

أعدمت إيران شنقًا فجر اليوم ​أربعة رجال أدينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات "الإسرائيليّة" في إطار خطّة لتخريب موقع للدفاع الإيراني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائيّة في ايران .

 وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" أنّ المتّهمين الأربعة أوقِفوا في 23 تمّوز الماضي فيما كانوا يعدون لعملية ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، المدينة الكبيرة في وسط إيران، لحساب الموساد.

وتابعت الوكالة أن وزارة الاستخبارات أعلنت عندها "رصد شبكة عملاء لمنظمة التجسس الصهيونية أوقف عناصرها"، وحكم عليهم بالإعدام في أيلول الماضي.

وذكرت الوكالة أن الموساد جند الأربعة "قبل حوالى عام ونصف من العملية" وأرسلوا بعدها إلى دول إفريقية للخضوع "لدورات تدريب في مراكز عسكرية في هذه الدول"، مشيرة إلى أن ضباطا من الموساد كانوا حاضرين خلال تلك الدورات.

وكانت ايران أعلنت في آب الماضي  إحباط مخطط "متشعب جدا" دبره الموساد بهدف "تخريب" برنامجها للصواريخ البالستية. وقبل ذلك اتهمت طهران الكيان الإسرائيلي في شباط بتحمل مسؤولية هجوم بمسيرات على موقع عسكري في أصفهان.

إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لحساب الموساد

عربي و دولي

ايران

تجسس

اعدام

الموساد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحوثيون : استهدفنا سفينة تابعة للبحرية الأميركية في خليج عدن
إيران تنفي صلتها بهجوم ادى الى مقتل جنود أميركيين في الأردن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

شاهد.. القسّام تعرض مشاهد لـ"درون" عسكرية من نوع "FLYING Magni-X" تم الإستيلاء عليها بمدينة بيت لاهيا
05:29

شاهد.. القسّام تعرض مشاهد لـ"درون" عسكرية من نوع "FLYING Magni-X" تم الإستيلاء عليها بمدينة بيت لاهيا

شاهد.. القسّام تعرض مشاهد لـ"درون" عسكرية من نوع "FLYING Magni-X" تم الإستيلاء عليها بمدينة بيت لاهيا

05:29

شاهد.. القسّام تعرض مشاهد لـ"درون" عسكرية من نوع "FLYING Magni-X" تم الإستيلاء عليها بمدينة بيت لاهيا

شاهد.. القسّام تعرض مشاهد لـ"درون" عسكرية من نوع "FLYING Magni-X" تم الإستيلاء عليها بمدينة بيت لاهيا

رسمياً.. فلاديمير بوتين يترشح لإنتخابات الرئاسة الروسية
05:26

رسمياً.. فلاديمير بوتين يترشح لإنتخابات الرئاسة الروسية


سجلت لجنة الإنتخابات المركزية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين رسمياً كمرشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

05:26

رسمياً.. فلاديمير بوتين يترشح لإنتخابات الرئاسة الروسية


سجلت لجنة الإنتخابات المركزية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين رسمياً كمرشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024