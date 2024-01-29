باكستان وإيران تنزعان فتيل الأزمة..

أكد وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني بعد لقاء نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان اليوم الإثنين أن "العلاقات الوثيقة بين باكستان وإيران مصدر مهم لإستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن البلدين عازمين على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني.