بالفيديو - تفاصيل عملية الدهس والطعن في حيفا شمالي فلسطين

ذكرت وسائل إعلام العدو، أن جندياً في جيش الإحتلال، أصيب بجروح خطيرة في عملية دهس في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام عينها إن "شاباً دهس بسيارته جنديا يبلغ من العمر (20 عاما) كان يقف بالقرب من الطريق، ثم نزل من سيارته حاملاً فأساً وضرب الجندي، وحاول الهجوم على مستوطنين آخرين، إلا أن القوات الأمنية التي كانت متواجدة هناك أطلقت عليه النار".

وأضافت أن "مسعفي نجمة داوود الحمراء قاموا بنقل الجندي إلى مستشفى رمبام في حيفا، وهو في حالة خطيرة، مصاباً بجروح في أطرافه السفلية".