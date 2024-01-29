المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا فجر اليوم هدفاً عسكرياً في فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

"إستمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأثنين ٢٩-١-٢٠٢٤ ، بواسطة الطيران المسيّر ، هدفاً عسكرياً صهيونياً في اراضينا المحتلة في فلسطين . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".