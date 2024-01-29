رسمياً.. فلاديمير بوتين يترشح لإنتخابات الرئاسة الروسية



سجلت لجنة الإنتخابات المركزية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين رسمياً كمرشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية يوم الاثنين، قولها إن إسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 وحتى 17 آذار.

وقالت سكرتيرة اللجنة المركزية للإنتخابات ناتاليا بودارينا إنه من بين 60 ألف توقيع تم اختيارها لدعم بوتين، تم إعلان بطلان 0.15 %مع إحتمال وجود 5% معيبة.

وأشارت إلى إختيار 198 شخصاً من قائمة وكلاء بوتين للإنتخابات، وفقا لوكالة رويترز.

ويتوقع مؤيدون ومعارضون على حد سواء فوز بوتين بولاية جديدة مدتها ست سنوات.

وإذا تمكن بوتين من إكمالها فستكون فترة حكمه هي الأطول في روسيا منذ القرن الثامن عشر.

وأمام المرشحين المحتملين، ومن بينهم المرشح المناهض للحرب في أوكرانيا بوريس ناديجدين، مهلة حتى يوم الأربعاء لجمع العدد المطلوب من توقيعات المؤيدين لدعم ترشحهم وحملاتهم الانتخابية.