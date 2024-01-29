​تعهد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأميركية، معبرا عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوما بطائرة مسيرة، الأحد، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.



