الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ "إسرائيلية"

تعهد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأميركية، معبرا عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوما بطائرة مسيرة، الأحد، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.
أُظهر فيديو نشرته كتائب القسام أحد مقاتليها وهو يهاجم دبابة العدو الإسرائيلي بشكل قوي، مما أثار ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي حول الهيئة التي ظهر بها الأخير.
أفاد مكتب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن "عدد القتلى في القطاع جراء الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 26637، وعدد الجرحى إلى 65387".