سانا عن مصدر عسكري: حوالي الساعة 13.00 من ظهر اليوم شن العدو عدواناً جوياً من إتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين إضافة إلى بعض الخسائر المادية