الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بالفيديو - القسام تنشر مشاهد للإلتحام مع آليات العدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

2024-01-29 | 07:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - القسام تنشر مشاهد للإلتحام مع آليات العدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
بالفيديو - القسام تنشر مشاهد للإلتحام مع آليات العدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة


بالفيديو - القسام تنشر مشاهد للإلتحام مع آليات العدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مقالات ذات صلة
بالفيديو - القسام تنشر مشاهد للإلتحام مع آليات العدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

عربي و دولي

القسام

خان يونس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
موسكو تنصح بايدن بتشكيل تحالف دولي لـ"تحرير تكساس"
وزير الخارجية الإسباني: مدريد لن تعلق تمويلها للأونروا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وزير الدفاع الأميركي: لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأميركية
11:34

وزير الدفاع الأميركي: لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأميركية

​تعهد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأميركية، معبرا عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوما بطائرة مسيرة، الأحد، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.

11:34

وزير الدفاع الأميركي: لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأميركية

​تعهد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأميركية، معبرا عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوما بطائرة مسيرة، الأحد، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.

بالفيديو - ظهر بملابس أنيقة... مقاتل القسام يستهدف الدبابات في غزة
Play Play
11:17
Play

بالفيديو - ظهر بملابس أنيقة... مقاتل القسام يستهدف الدبابات في غزة

أُظهر فيديو نشرته كتائب القسام أحد مقاتليها وهو يهاجم دبابة العدو الإسرائيلي بشكل قوي، مما أثار ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي حول الهيئة التي ظهر بها الأخير. ​

11:17

بالفيديو - ظهر بملابس أنيقة... مقاتل القسام يستهدف الدبابات في غزة

أُظهر فيديو نشرته كتائب القسام أحد مقاتليها وهو يهاجم دبابة العدو الإسرائيلي بشكل قوي، مما أثار ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي حول الهيئة التي ظهر بها الأخير. ​

"الحصيلة ترتفع"... الصحة في غزة تعلن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي
11:09

"الحصيلة ترتفع"... الصحة في غزة تعلن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

أفاد مكتب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن "عدد القتلى في القطاع جراء الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 26637، وعدد الجرحى إلى 65387".

11:09

"الحصيلة ترتفع"... الصحة في غزة تعلن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

أفاد مكتب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن "عدد القتلى في القطاع جراء الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 26637، وعدد الجرحى إلى 65387".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024