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عربي و دولي

واشنطن: سنرد على إيران بالطريقة اللازمة ولا نريد الحرب

2024-01-29 | 10:47
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واشنطن: سنرد على إيران بالطريقة اللازمة ولا نريد الحرب
واشنطن: سنرد على إيران بالطريقة اللازمة ولا نريد الحرب

أكّد ناطق باسم البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة تعمل على الردّ "بالطريقة الملائمة" على الهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين، وذلك بعدما اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم. وفق تعبير الأخير.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الرئيس بايدن "سيرّد" على هجوم الأحد "بالطريقة الملائمة"، مضيفًا "لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعًا أوسع في الشرق الأوسط".

 ويوم الأحد، أعلن أعلن الجيش الأميركي، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة نحو 25 آخرين بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن.

واشنطن: سنرد على إيران بالطريقة اللازمة ولا نريد الحرب

عربي و دولي

واشنطن

البيت الأبيض

جون كيربي

إيران

أميركا

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البنتاغون: هجوم الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية
15:29

البنتاغون: هجوم الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية

​صرّحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، اليوم الاثنين، بأن الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، أمس الأحد، يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية، لكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بعد.

15:29

البنتاغون: هجوم الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية

​صرّحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، اليوم الاثنين، بأن الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، أمس الأحد، يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية، لكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بعد.

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