وزير الدفاع الأميركي: لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأميركية
تعهد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأميركية، معبرا عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوما بطائرة مسيرة، الأحد، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.
وقال أوستن في مقر وزارة الدفاع: "دعوني أبدأ بالتعبير عن غضبي وأسفي على مقتل ثلاثة جنود أميركيين شجعان في الأردن وعلى الجنود الآخرين الذين أصيبوا".
كما أضاف "لن نتسامح أنا والرئيس (جو بايدن) مع الهجمات على القوات الأميركية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".