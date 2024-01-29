وزير الدفاع الأميركي: لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأميركية

وقال أوستن في مقر وزارة الدفاع: "دعوني أبدأ بالتعبير عن غضبي وأسفي على مقتل ثلاثة جنود أميركيين شجعان في الأردن وعلى الجنود الآخرين الذين أصيبوا".

كما أضاف "لن نتسامح أنا والرئيس (جو بايدن) مع الهجمات على القوات الأميركية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".