رئيس وزراء قطر: المحادثات الحالية قد تقود لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع

كما أشار إلى "إن قطر ليست طرفاً في النزاع، وإنها تسعى إلى تضييق الهوة بين الأطراف، مشيراً إلى أن محادثات باريس يوم أمس، أحرزت تقدماً جيداً، وأنها قد تقود إلى وقف إطلاق دائم للنار في غزة مستقبلاً".

وأضاف رئيس الوزراء القطري خلال تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، أنه من غير المقبول استخدام الإغاثة الإنسانية أداة ضغط على المواطنين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سلوك فرد أو أفراد لا يمكن تعميمه على عشرات الآلاف من موظفي أونروا، وأن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مهم، وأن الوكالة تعاني نقص التمويل حتى قبل سنوات.