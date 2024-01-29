جيش العدو يعلن مداهمة مكتب يحيى السنوار في غزة

وذكر العدو أنه وخلال القتال في خان يونس داهمت مجموعات القتال التابعة للفرقة 98 المئات من البنى التحتية والمواقع التابعة لحماس ومنها مقرات القيادة التابعة للكتائب، ومجمعات تدريب، وموقع اتصالات، وغرفة عمليات تابعة للواء "خان يونس"، ومقر المخابرات العسكرية، ومصنع محوري لإنتاج القذائف الصاروخية ومكاتب تابعة للعديد من المسؤولين بما في ذلك مكتب يحيى السنوار.