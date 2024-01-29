جيش العدو يعلن مداهمة مكتب يحيى السنوار في غزة
أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه "داهم مكتب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار في قطاع غزة"، مشيرا الى إن "القوات تواصل القتال في المنطقة وتفكيك كتائب حماس التابعة للواء "خان يونس".
وذكر العدو أنه وخلال القتال في خان يونس داهمت مجموعات القتال التابعة للفرقة 98 المئات من البنى التحتية والمواقع التابعة لحماس ومنها مقرات القيادة التابعة للكتائب، ومجمعات تدريب، وموقع اتصالات، وغرفة عمليات تابعة للواء "خان يونس"، ومقر المخابرات العسكرية، ومصنع محوري لإنتاج القذائف الصاروخية ومكاتب تابعة للعديد من المسؤولين بما في ذلك مكتب يحيى السنوار.