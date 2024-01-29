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عربي و دولي

البيت الأبيض: محادثات الإفراج عن الرهائن في القطاع تتقدم ولا نرغب بالتصعيد

2024-01-29 | 14:53
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البيت الأبيض: محادثات الإفراج عن الرهائن في القطاع تتقدم ولا نرغب بالتصعيد
البيت الأبيض: محادثات الإفراج عن الرهائن في القطاع تتقدم ولا نرغب بالتصعيد

أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، أنّ الولايات المتحدة الأميركية "لا تسعى للتصعيد ولا تتطلّع إلى الحرب مع إيران".

وقال كيربي، إنّ الرد الأميركي على هجوم الطائرة المسيّرة في الأردن "لن يؤثّر في مساعي الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنّه "لا يزال هناك الكثير من العمل بشأن التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم".

كما شدّد على أنّ الولايات المتحدة "تعمل على هدنةٍ إنسانية لمدّة كافية، لإتاحة المجال أمام الإفراج عن عدد كبير من الأسرى".

وأشار إلى أنّ "محادثات الإفراج عن الرهائن في غزة تتقدم".

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أعلنت، في بيانٍ صدر أمس الأحد، أنّ "3 من أفراد الخدمة الأميركيين قُتلوا وأُصيب 25، في هجومٍ بطائرة مسيّرة استهدف قاعدةً في شمال شرق الأردن". 

البيت الأبيض: محادثات الإفراج عن الرهائن في القطاع تتقدم ولا نرغب بالتصعيد

عربي و دولي

جون كيربي

البيت الأبيض

غزة

أميركا

القوات الأميركية

إيران

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